Bei den Sonnenblumen handelt es sich um Blumen zum Selberpflücken. Gegen eine Spende konnte jeder Interessierte einen Strauß mit nach Hause nehmen – entweder selbst vom Feld gepflückt oder schon vorbereitet aus einem Eimer. Der Erlös geht an Ramesh Chopparapu und seine Projekte in seiner Heimat Indien. Genauer gesagt kommen die Spenden zwei „Sonnenblumenkindern“ in Indien zugute. Die beiden Mädchen erhalten in jedem Jahr den Erlös der Spendenaktion von Familie Teigeler. Ramesh Chopparapu kennt die Mädchen und ihre Mutter persönlich. „Der Vater der Mädchen ist bereits verstorben, und die Mutter kann sich die Schulbildung ihrer Kinder nicht leisten“, berichtete der Pastor. Durch die zusammen gekommenen Gelder können die Kinder zur Schule gehen. Auch die benötigte Schulausrüstung könne davon bezahlt werden.

Über die insgesamt gesammelte Summe staunte Ramesh Chopparapu nicht schlecht: 1650 Euro. „Damit konnte der Rekord aus dem vergangenen Jahr nochmal geknackt werden“, freuten sich Josef und Mechthild Teigeler. Gemeinsam mit ihrer Familie übergaben sie Ramesh Chopparapu feierlich die Spendensumme. Dazu wurde ein Weggen gebacken mit dem gespendeten Betrag als Aufschrift. Dieser diente nicht nur der symbolischen Übergabe des Geldes, sondern wurde anschließend selbstverständlich auch angeschnitten.

„Die hohe Summe konnte vor allem dadurch erzielt werden, dass die Sonnenblumen auch für viele Geburtstagsfeiern oder andere Veranstaltungen als Dekoration genutzt wurden“, erklärte Familie Teigeler. Seit dem 2. September kamen viele Blumenliebhaber auf das Feld an der Bundesstraße B 475 in Westladbergen. Ramesh Chopparapu bedankte sich sehr bei Familie Teigeler und richtete auch im Namen der „Sonnenblumenkinder“ ein herzliches Dankeschön an alle Blumenpflücker aus.