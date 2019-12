„Noch 98 Tage bis zur ersten Meisterschaft“, stellt Habib Kajtazi , Trainer und Choreograph des HK Dance Studio fest. Zwischen neue erlernten Tanzschritten, Outfitplanungen und weiteren Vorbereitungen für die nächste Meisterschaftssaison darf eins nicht fehlen: eine gemeinsame Weihnachtsfeier. Genau wie in den letzten Jahren waren alle Meisterschaftstänzer eingeladen, einen programmreichen Abend miteinander zu verbringen.

Der begann mit einem gemeinsamen Abendessen. An einem von den Teilnehmern selbst mitgebrachten Buffet konnte jeder von Salaten, Fleisch und Desserts satt werden. Nach dem Essen wurden die Tänzer in fünf Gruppen eingeteilt, in denen jeweils die Zahlen eins bis neun untereinander aufgeteilt wurden. Hinter jeder Zahl steckte eine Aufgabe, zum Beispiel: Wer kann am schnellsten Smarties nach Farben sortieren, sich ein neues Outfit zusammenstellen, Sackhüpfen oder mit dem Mund voller Kakaopulver am besten pfeifen.

„Es war auf jeden Fall witzig, mit jeder Zahl wurden die Aufgaben etwas peinlicher und schwieriger“, stellten die Tänzer fest. Das Spiel endete mit fünf Schätzfragen, bei denen die Gruppen beweisen konnten, wie gut sie das HK Dance Studio kennen.

Nachdem auch das Spiel abgeschlossen wurde, folgte das letzte und auch beliebtestes Spiel: Bingo. Der Klassiker wurde mit Gewinnen aus dem HK Dance Studio wie einer Reisetasche oder dem neuesten Pullover interessanter gemacht, sodass alle Tänzer mit viel Ehrgeiz bei der Sache waren. Im Anschluss an das Programm folgte eine gemeinsame Party, bei der natürlich die Tanzfläche im Mittelpunkt stand.