Aus dem Schul-Café der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) am Adventsmarkt-Samstag sind 1400 Euro an den Förderverein geflossen. Das sind 300 Euro mehr als der Durchschnitt der vier Vorjahre, berichtete Andreas Lindenblatt vom Kern-Orgateam des Schul-Cafés bei der offiziellen Übergabe des Erlöses an Simone Hartmann , Vorsitzende des Fördervereins. „Der Laden hat von der ersten Minute an gebrummt“, erinnerte Lindenblatt sich. Er bedankte sich, auch als Vorsitzender der Schulpflegschaft, beim Orga-Team, bei den während des Cafés helfenden Eltern und denen, die Kuchen oder Torten gespendet hatten.

„Ich bin kaum bis zur Kuchentheke durchgekommen“, bestätigte Maarten Willenbrink den Eindruck, dass außergewöhnlich viel los war während der drei Stunden in der Mensa. Der kommissarische Schulleiter ist sich sicher, dass das Café viele Menschen vom Adventsmarkt zum Tag der offenen Tür der MKG lockt. Er dankte für die „tolle Unterstützung“ aus der Elternschaft, wegen der die Schule selbst kaum etwas mit dem Café zu tun habe. Dafür habe der Förderverein regelmäßig einen großen Profit.

Das Schul-Café ist fester Teil des Tags der offenen Tür der MKG, der stets am zweiten Tag des Adventsmarkts stattfindet. Es wird aus der Schulpflegschaft heraus von Eltern organisiert. Beim Durchführen sind die in diesem Jahr ordentlich ins Rennen und Schwitzen gekommen. Die Zahlen sagen: über ein Drittel mehr Besucher, mehr Kaffee- und Kuchenumsatz und mehr Geschirr zu spülen.