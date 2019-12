Jetzt fängt Weihnachten an

Wann fängt Weihnachten an? Da müssen die 150 Konzertbesucher in der Bürgerscheune am Sonntagabend nicht lange überlegen: „Jetzt“, ist die einmütige Antwort. Denn wenn der letzte Akkord des Kolping-Blasorchesters (KBO) verklungen ist und die Glocken von St. Georg eingespielt werden, dann ist in den Gesichtern der Zauber der Advents- und Weihnachtszeit abzulesen – und das nun schon seit drei Jahrzehnten.

Jan Freund , seit drei Monaten erst Dirigent des KBO, feiert mit dem Reigen der diesjährigen Weihnachtskonzerte seine Premiere als Taktgeber des Orchesters und präsentiert mit der feierlichen Pastorale, dem festlichen Huldigungsmarsch ( Edward Grieg ) und dem bekannten Ungarischen Tanz Nr. 5 (Johannes Brahms) „seine“ Musiker in bester Spiellaune. Mit leichter Hand führt Jan Freund das Orchester durch die Musikstücke und lässt es sich nicht nehmen, zur „Forrest Gump Suite“ nach der Musik von Alan Silvestri das Publikum an seinen persönlichen Gedanken teilhaben zu lassen.

Das Hauptorchester des KBO mit Dirigent Jan Freund. Foto: Marlies Grüter

Zuvor hat schon das Jugend-Blasorchester die Konzertbesucher überrascht. Mit „When the Saints go marchin‘ in“ ziehen die ambitionierten Nachwuchsinstrumentalisten in die weihnachtlich geschmückte Scheune ein. Unter der Leitung von Holger Till verzaubern die jungen Musikerinnen und Musiker das Publikum mit „A Shepherd’s Carol“. Danach laden sie zu einer gemütlichen musikalischen Schlittenfahrt ein, bevor sie schwungvoll „Rudolph the red nosed Reindeer“ vorstellen. Mit vielen Neuzugängen ist das junge Orchester wieder eine große Bereicherung für das Weihnachtskonzert.

Dass die Nachwuchsarbeit im Kolping-Blasorchester groß geschrieben wird, erleben die Konzertbesucher im zweiten Teil des Konzertes. „Ein Platz unter Menschen“ hat Ludger Beermann das Arrangement aus verschiedenen bekannten modernen Advents- und Weihnachtsliedern genannt, das er mit den Jüngsten einstudiert hat. Mit großem Eifer sind die Mädchen und Jungen bei der Sache. Sie singen, spielen und musizieren zum Thema „Herbergssuche“ und verknüpfen die traditionelle Weihnachtsgeschichte mit den aktuellen Herausforderungen. „Auch heute suchen Menschen unter uns eine Bleibe“, lautet die Botschaft, verbunden mit dem vielstimmigen Wunsch der Kinder: Wär‘ uns der Himmel immer so nah!

Das Jugend-Blasorchester mit Leiter Holger Till. Foto: Marlies Grüter

„Die Kinder zeigen uns, wie schnell aus einem ablehnenden Nein ein freundliches Herein werden kann“, kommentiert Albert Stakenkötter. Mit wohl gewählten Worten, interessanten Informationen, einem spannenden Blick hinter die Kulissen des Blasorchesters und zur Musikauswahl passender Poesie nimmt er als Moderator das Publikum an die Hand durch das abwechslungsreiche Programm.

Nach den Kindern, die die Konzertbesucher nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen lassen, hebt das Hauptorchester zum großen Finale an: Festlich-feierlich wird mit „Adventum“ und „Jubilate“ sowie der „Christmas Celebration“ ein Klangteppich weihnachtlicher Melodien ausgerollt, bevor die Musiker das Publikum einladen, im flackernden Kerzenschein einen großen Weihnachtschor zu bilden. Das Potpourri „Friede den Menschen auf Erden“ ist seit dem ersten Weihnachtskonzert des Kolping-Blasorchesters aus dem Programm nicht wegzudenken. In die bekannten traditionellen Weihnachtslieder stimmt die ganze Bürgerscheune ein – und da ist er zu spüren, der besondere Zauber: Jetzt fängt Weihnachten an.