Wie hoch diese Arbeit angesehen ist, zeigten die Gäste bei der Adventsfeier: Zu Torte und Kaffee kamen Pfarrer Peter Ceglarek (St. Georg), Pfarrer Rainer Schröder (evangelische Gemeinde) sowie das komplette Bürgermeister-Trio mit Wilfried Roos und seinen beiden Stellvertretern Florian Bücker und Anne Raffel.

„Die Welt heute in geordnete Bahnen zu lenken, ist nicht leicht“, stellte Pfarrer Schröder in seiner Ansprache fest. Und „so leicht mit einem Mal ,Last Christmas‘ hören komme ich nicht in Weihnachtsstimmung“. Die Grußkarte, die er verteilte, zeigte Menschen, die aus dem Schatten ins Licht der Krippe treten. „Dort in der Krippe suchen wir zu Weihnachten Gott“, erinnerte Schröder.

Pfarrer Ceglarek erzählte eine Szene vom Adventsmarkt. In der Heizzentrale habe er einen Adventskranz gesehen, geflochten von Mitgliedern des Partnerschaftsverein Rietavas, um Spenden zu sammeln für Projekte in der litauischen Kleinstadt. Gäste aus Saerbecks zweiter Partnergemeinde Ferrieres in Frankreich hätten einen solchen Kranz gekauft, um ihn ihrem Pfarrer Richard Mention mitzubringen – für Ceglarek eine doppelt grenzüberschreitende Begegnung. Der Pfarrer von St. Georg sah diesen Adventskranz „als Brücke der Mitmenschlichkeit, die uns miteinander verbindet“. Er dankte außerdem der evangelischen Gemeinde, die während der Renovierungs- und Umbauarbeiten in St. Georg einige Angebote der katholischen Gemeinde in der Arche beherbergt.

Das nächste Treffen der Altengemeinschaft St. Georg ist am Mittwoch, 8. Januar 2020, in der Arche, Ferrieresstraße. Es beginnt um 14.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Anschließend sind die Sternsinger zu Gast.

Der Treff der Altengemeinschaft St. Georg ist offen für alle, unabhängig von der Religion. Er öffnet mittwochs 15 bis 17 Uhr seine Türen, zurzeit wegen der Umbau- und Renovierungsarbeiten in der St.-Georg-Pfarrkirche im evangelischen Gemeindezentrum Arche, Ferrieresstraße (barrierefrei).

Alle Interessierten sind willkommen zu Kaffee, Kuchen, Klönen und Spielen. Ein kostenloser Hol- und Bringdienst wird angeboten. Für Kaffee und Kuchen wird ein Obolus von 2,50 Euro erhoben. Wer Interesse hat, kann sich an Rita Niehues wenden, ✆ 02574/83 48.