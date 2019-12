Am Samstag des vierten Adventswochenende tragen sie es in den 17 Uhr-Gottesdienst der St.-Georg-Pfarrgemeinde im Forum der Gesamtschule – zum Mitnehmen für jeden in den folgenden Gottesdiensten.

Die DPSG-Pfadfinder aus Saerbeck teilten sich den Dom mit mehr als 2000 evangelischen und katholischen Kluft-Kollegen aus dem Münsterland, aus Oldenburg und vom Niederrhein. Unter dem Motto „Mut zum Frieden“ schickten Domprobst Kurt Schulte vom Bistum Münster und Pfarrer Martin Mustroph vom Evangelischen Kirchenkreis Münster die jungen Menschen los, um das Friedenslicht in ihre Gemeinde und Orte zu tragen.

Nach 3600 Kilometern in den Händen von Pfadfindern, zuletzt von Wien aus in ganz Europa verteilt und mit dem Zug nach Münster gekommen, lernte das Friedenslicht im Münsteraner Dom erst einmal seine großen Geschwister kennen. In der Feuer-Show des Kinder- und Jugendcircus Alfredo Hiltrup wurde die Flamme immer größer bis zu den Fackelschwingern und Feuerspuckern. Das verdeutlichte den Wunsch von Pfarrer Martin Mustroph, dass aus dem kleinen Licht ein großes Lauffeuer werden möge. Während der Show war man gut beraten, einen Schritt zurückzutreten.

Das Gegenteil schlug Kurt Schulte vor, nämlich auf die Mitmenschen zuzugehen: „Der Mut zum ersten Schritt ist ein Weg zum Frieden – in der Politik wie in der Familie und im Freundeskreis. Den ersten Schritt zu machen, macht uns nicht kleiner, sondern stärker. Das Friedenslicht ermutigt uns, den ersten Schritt zu machen.“

In den Fürbitten ging es ebenso um die afrikanischen Länder Ruanda und Simbabwe wie um Klimawandel und den täglichen Einsatz für Frieden und Freundschaft eines jeden vor Ort. Dabei sei „das Friedenslicht kein magisches Zeichen, das den Frieden herbeizaubern kann. Es erinnert uns vielmehr an unsere Pflicht, uns für den Frieden einzusetzen“, heißt es auf der Aktions-Homepage.

Ein zweiter Höhepunkt des Aussendungs-Gottesdienstes war das Pfadfinderlied „Flinke Hände, flinke Füße“, gesungen vom ganz großen Chor in Kluft, begleitet von der Jugendband effata und mit Zugabe.

Flinke Füße hatten zuvor schon sechs Jungpfadfinder und vier Leiter aus Saerbeck gezeigt. Sie hatten sich vormittags in Westbevern aussetzen lassen und waren Richtung West-Süd-West losmarschiert. 17,5 Kilometer und sechseinhalb Stunden später waren sie pünktlich im Dom.