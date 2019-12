JuZe inklusive Leiterin übergeben

Das ging schnell. Anfang Dezember hatte der Rat beschlossen, dass die Gemeinde selbst und nicht der Caritasverband das Jugendzentrum JuZe übernehmen soll. Am Mittwochabend kamen Vertreter der Kolpingsfamilie als bisherigem Träger sowie Vertreter von Rat und Verwaltung in dem Gebäude an der Industriestraße 1 zusammen, um die Übergabe offiziell zu machen. Nach den Weihnachtsferien soll es nahtlos weitergehen.

Alfons Bücker , Vorsitzender der Kolpingsfamilie, erinnerte daran, dass sein Verband im Jahr 2003 die offene Jugendarbeit von der katholischen Kirchengemeinde übernommen hatte. 2007 zog man vom Pfarrheim-Keller in das umgebaute Wohnhaus an der Industriestraße um, das die Gemeinde gekauft hatte. Die Feststellung von „16 erfolgreichen Jahren“ verband Bücker mit dem Hinweis, dass die Kolpingsfamilie das JuZe insbesondere dank viel ehrenamtlichem Einsatz auch kostengünstig geführt habe. Er nannte unter anderem die Hausmeisterdienste und das Team im Vorstand, das die Arbeit inhaltlich begleitete, darüber hinaus die Aufgaben des Vorstands in Sachen Personal und Finanzen.

„Damit das Ehrenamt nicht überfordert wird, haben wir uns entschieden, das JuZe abzugeben“, erklärte Alfons Bücker den Wunsch der Kolpingsfamilie, „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. Er dankte den Beteiligten und auch dem Kreisjugendamt, das zuletzt trotz Hindernissen Gabriele Grothaus-Schreiber als Leiterin des JuZe anerkannt habe.

„ Solange wir mit ihnen arbeiten, arbeiten wir gut. Solange wir mit ihnen arbeiten, arbeiten wir gut. “ Bürgermeister Wilfried Roos über die JuZe-Leiterin Gabriele Grothaus-Schreiber

Mit dem JuZe wechselt auch Gabriele Grothaus-Schreiber zur Gemeinde. Sie arbeitet seit mehr als acht Jahren in der Einrichtung und übernahm mehrfach kommissarisch die Leitung, erinnerte Bücker. „Du warst immer unsere Frau für alle Fälle und hast auch in für dich anstrengenden Zeiten die Fahne des JuZe hochgehalten“, sagte er. Dass es im JuZe und bei der Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus (MGH) so gut laufe, sei „ein dickes Verdienst von dir“, stellte Bücker fest und bescheinigte ihr: „Wir waren mit deiner Arbeit immer sehr zufrieden“. Die hauptamtlichen Kolleginnen aus dem Kolping-Bildungswerk und dem MGH verabschiedeten sich von Gabriele Grothaus-Schreiber mit einem Präsent. Als Präses der Kolpingsfamilie sagte Pastoralreferent Werner Heckmann über die JuZe-Leiterin, „du hast wirklich ein Herz für Jugendliche und bekommst Kontakt – das ist das Wichtigste.“ Die derart Gewürdigte dankte der Kolpingsfamilie, dass „ihr immer an meiner Seite wart“.

Gabriele Grothaus-Schreiber mit (von links) Sebastian Hoppe, Werner Heckmann, Alfons Bücker und Bürgermeister Wilfried Roos. Foto: Alfred Riese

Die Kontinuität bei Inhalten, Qualität und Öffnungszeiten ab Januar 2020 sei „ein ganz wichtiger Faktor“ gewesen, erklärte Bürgermeister Wilfried Roos . Er habe letztlich dazu geführt, dass die Gemeinde selbst das JuZe „bis auf Weiteres“ übernehme, weil Rat und Verwaltung die Gefahr einer vorübergehenden Schließung gesehen hätten. Zum Nebeneinander von offener Kinder- und Jugendarbeit in JuZe und im MGH sagte er, „die Kolpingsfamilie hat mit hohem Qualitätsanspruch bewiesen, dass das geht, das wollen wir weiterführen.

Roos wies zudem darauf hin, dass für die nächsten beiden Jahre im aktuellen Haushaltsentwurf Geld für einen Neubau „an anderer Stelle“ stehe. Ob es bis dahin einen anderen Träger gebe, werde sich zeigen. „Solange wir mit Ihnen arbeiten, arbeiten wir gut“, sagte Roos in Richtung Gabriele Grothaus-Schreiber. Dieser Aussage schloss sich JuZe-Besucher Alex an: „Ob in guten oder schlechten Zeiten, du warst immer für da.“