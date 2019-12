Auch, wenn der Baum gerade erst geschmückt oder noch gar nicht da ist, sollte man schon an die Entsorgung spätestens nach den Heiligen Drei Königen denken. Da können wieder die Pfadfinder helfen. Ihre Tannenbaum-Sammelaktion läuft am Samstag, 11. Januar. Die Helfer treffen sich um 10 Uhr an der Mensa der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG).

Dort ziehen dann die Pfadfinder und Mitglieder weiterer Jugendverbände los und sammeln Weihnachtsbäume vom Straßenrand ein. Dafür bitten sie um Spenden. Wer nicht zu Hause ist, sollte die Spende in der Nachbarschaft abgeben, rufen die Pfadfinder auf. In den vergangenen Jahren seien Spendenbeträge, die in Tüten an den Bäumen befestigt waren, teilweise abhanden gekommen. Es wird gebeten, die Bäume ohne jeglichen Schmuck gut sichtbar an die Straße zu legen. Die Einnahmen der Aktion werden auf die beteiligten Verbände aufgeteilt und kommen somit direkt der aktiven Jugendarbeit in Saerbeck zugute, kündigen die Pfadfinder an.

Sie freuen sich auf viele Helfer aus den Jugendverbänden, die neben wetterfester Kleidung auch Handschuhe nicht vergessen sollten. Für alle Helfer gibt es eine warme Suppe.

Der Sammeltermin liegt auf dem zweiten Januar-Wochenende, um eine Überschneidung mit der Sternsinger-Aktion der Messdiener aus der St.-Georg-Gemeinde zu vermeiden, erklären die Pfadfinder – und damit die Weihnachtsbäume stehen bleiben können, bis Casper, Melchior und Balthasar geklingelt haben.