Josef Wessels verläßt den Vorstand

Rund 60 Energiegenossen kamen im Anschluss an die Führungen in der Luncherie zusammen. Im Mittelpunkt stand dort zunächst ein Urgestein der Genossenschaft: Gründungsmitglied Josef Wessels . Zusammen mit Alfred Wennemann bildete er von Anfang an das Vorstandsduo. Zum Jahresende scheidet Josef Wessels aus gesundheitlichen Gründen aus diesem Amt aus.

„Es war eine interessante und lehrreiche Zeit, die noch dazu Spaß gemacht“, beschrieb er sein Vorstands-Jahrzehnt. Nun zu gehen sei nicht leicht. Josef Wessels ging allerdings nicht, ohne auf die ihm eigene charmante und überzeugende Art die eine oder andere Anekdote aus dem Innenleben der Genossenschaft zum Bestem zu geben.

Er sah sich dabei als ehemaliger Pädagoge und Leiter der Saerbecker Grundschule in der Rolle, die Werbetrommel zu rühren. In der Startphase sei er damit so erfolgreich gewesen, dass ein Landwirt die für die junge Genossenschaft angefragten Scheunendachflächen nach dem Gespräch lieber gleich selbst mit Photovoltaikmodulen belegte.

Auch zur Windkraftanlage der Genossenschaft hat Josef Wessels wohl eine enge Beziehung. In der Bauphase nutzte er den Außenaufzug, um die Montage zu kontrollieren. Als die Anlage fertig war, fiel der frei hängende Innenaufzug defekt aus, als Josef Wessels ganz oben drin hing. Er musste klettern. Ansgar Heilker, der Neue Vorsitzende des Aufsichtsrats, bescheinigte Josef Wessels, gleichermaßen Vorstands – wie Arbeit geleistet zu haben.

Wenn Josef Wessels zum Jahresende ausscheidet, wechselt Ewald Baar vom Aufsichtsrat in den Vorstand. Das hat die Mitgliederversammlung der Bürgergenossenschaft bereits im November beschlossen. Der Aufsichtsrat schrumpft demnach um eines auf seine Mindestgröße von drei Mitgliedern: Ansgar Heilker als Vorsitzender, Rainer Paukuk und Norbert Winter.

„Der Bioenergiepark ist Herzstück auch der Bürgergenossenschaft“, sagte Ansgar Heilker während der Feierstunde in der Luncherie. Die „Energie für Saerbeck“ sei ein maßgeblicher Akteur bei der Bürgerbeteiligung im Projekt Klimakommune gewesen.

Die Genossenschaft wolle „Klimaschutz und Energieversorgung verantwortlich angehen“, rief Heilker in Erinnerung. Immerhin sei der CO-Fußabdruck für jeden Saerbecker innerhalb der zurückliegenden zehn Jahre von 9 auf 5,5 Tonnen gesunken, während er bundesweit lediglich auf 8 Tonnen zurückging.