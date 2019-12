„Es läuft sehr erfreulich“

Bürgermeister Wilfried Roos blickt zum Jahreswechsel im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Alfred Riese auf Tops und Flops, auf positive und negative Entwicklungen im Jahr 2019 zurück und schaut am Ende des letzten vollen Jahres als Bürgermeister vor der nächsten Kommunalwahl nach vorne.

Herr Roos, im September 2020, mit der Kommunalwahl, scheiden Sie aus dem Amt aus nach mehr als 25 Jahren an der Spitze der Gemeinde Saerbeck. In diesem Tagen geht für Sie das letzte volle Jahr als Bürgermeister zu Ende. Mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate: Verlangt es Sie eher nach Sekt zum Feiern oder nach einem Schnaps?

Wilfried Roos: Sowohl als auch. Viele Dinge sind im Laufe meiner langen Amtszeit härter, unerfreulicher geworden. Etliches hat sich verändert. Aber Saerbeck ist immer noch ein Stück weit heile Welt. Saerbeck arbeitet weiter daran, sich positiv aufzustellen. Im Moment stehen wir gerade an einer Schwelle.Andreas Bennemann, der neue Leiter des Planungsamts, berichtet gerade: Das Gewerbegebiet (GE) Nord II könnte man auch in „Grüne Energie“ umbenennen. Firmen, zum Beispiel in den Bereichen Wasserstoffproduktion, Speichertechnik und Batteriebau, kommen zu uns, weil wir Klimakommune sind. Auch deshalb sind wir zurzeit sehr erfolgreich beim Schaffen von Arbeitsplätzen. Wir werden europaweit gesucht und gefunden.

Und warum der Schnaps?

Wilfried Roos: Das eine oder andere Gespräch zu Grundstücksgeschäften und anderen Vertragsangelegenheiten war nicht so erfolgreich. Das Leben ist zäher geworden, aber immer noch positiv.Auf einer Skala von eins bis zehn sehe ich Saerbeck bei acht. Auch, wenn ich mit Bürgermeister-Kollegen spreche, stehen wir im Vergleich sehr gut da.Die Mannschaft in der Verwaltung ist eine extrem tolle Truppe und zieht auch bei der laufenden Umstrukturierung gut mit. Ich darf zurzeit etliche langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand verabschieden. Das kommt davon, wenn man im Amt so ein Dinosaurier ist wie ich. Auch die Zusammenarbeit mit dem Rat ist hervorragend. Diskussionen werden sehr ernsthaft und nicht ums Prinzip geführt. Man sieht die Inhalte.Insgesamt läuft es sehr erfreulich, finde ich. Im Juli: Prof. Dr. Christof Wetter (FH Münster, Leiter EnerPrax Forschungsprojekt), NRW-Minister Pinkwart und Wilfried Roos im Bioenergiepark Saerbeck. Foto: Ulrich Gunka

Womit hätten Sie im Jahr 2019 zu Beginn nicht gerechnet?

Wilfried Roos: Mit dieser herausragenden Bewerberlage für das Gewerbegebiet Nord II. Das ist wirklich faszinierend. Es sind alles „dicke Fische“ mit innovativen Projekten im Bereich erneuerbaren Energien. Diese Gespräche sind nur möglich, weil wir Klimakommune sind. Womit ich auch nicht gerechnet hätte, ist die Entwicklung beim Förderverein Klimakommune (dessen Vorsitzender Roos ehrenamtlich ist; Anm. d. Red.). Dieser Verein ist besonders mit dem Außerschulischen Lernstandort Saerbecker Energiewelten auf einem ganz tollen Weg.

Top und Flop 2019 im Dorf – was war das für Sie?

Wilfried Roos: Top sind alle Vereine und Verbände und was sie ehrenamtlich leisten. Das ist unvorstellbar stark und wäre mit Finanzmitteln der Gemeinde in dieser Qualität nicht zu bezahlen. Nehmen sie zum Beispiel allein das Ehrenamt, das im Jugendzentrum JuZe steckt. Kolping, Schützen, Falke, Reiter – das war und ist höchste Qualitätsstufe und eine absolute Topsituation für das Dorf. Und das ist ein Roter Faden, der sich durch Saerbeck zieht.Der große Flop kam jetzt zum Jahresende – die Sprayer-Aktion mit etlichen zehntausend Euro Sachschaden. Dass so etwas in Saerbeck immer noch passiert, dass sich Jugendliche so außerhalb der Gesellschaft stellen, ist eine absolut negative Sache, wie auch die Vermüllung zum Beispiel mit Brötchentüten. Aber auch in Saerbeck ist eben nicht alle Tage Sonntag.Ein bisschen floppig ist auch, dass uns die Entwicklung neuer Baugebiete nicht so gelungen ist, wie wir das vorhatten. Wir geloben Besserung, auch wenn wir dafür jetzt in den geplanten Baugebieten Eschgarten III und IV den Kampf mit dem Emissionsrecht aufnehmen müssen. Im Mai: Wilfried Roos verabschiedet Kassenleiter Hans Ogurek (rechts) in den Ruhestand. Foto: Alfred Riese

Unterm Strich: Wo sehen Sie in 2019 die positiven Entwicklungen in Saerbeck? Und die negativen?

Wilfried Roos: Wir sind, mit sehr großer politischer Einheit im Rat, auf dem Stand geblieben. Das war bei beschränkten Ressourcen schon schwierig genug. Aber wir bleiben in der Spur, wie seit Jahrzehnten. Die Klimakommune hat sich als Standortfaktor weiterentwickelt.Die negativen Entwicklungen haben ihren Ursprung ein Stück weit in landespolitischen Vorgaben. Bei der Bezirksregierung mussten wir noch mehr kämpfen, weil man uns dort mitunter nicht abnimmt, dass wir unsere Pläne ernst meinen. Die gesetzlichen Hürden und die Bürokratisierung nehmen dramatisch zu.

Sie haben Anfang Dezember einen Haushaltsentwurf für 2020 vorgelegt, der 12,6 Millionen Euro Investitionen vorsieht. Wie kommt diese gewaltige Summe zustande. Heißt das, es gab einen Investitionsstau? Oder wechseln nach Jahren des Sparens und der Konsolidierung nun die Leitlinien?

Wilfried Roos: Einen Investitionsstau gibt es nicht. Die Asbestsanierung in der Grundschule zum Beispiel ist erfolgt. Aber die Raumbedarfe beider Schulen werden, unter anderem durch die Inklusion, bei gleichbleibenden Schülerzahlen größer. Ein Hauptfaktor bei dem großen Investitionsvolumen sind Grundstücke. Der riesige Betrag dafür zeigt, dass wir zukunftsgewandt aufgestellt sind. Und die Bewerberliste für das aktuelle Gewerbegebiet Nord II gibt diesen Investitionen Recht. Die 2,5 Millionen Euro für den Ankauf der restlichen Gesellschafteranteile der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft, der SaerVE, sind ein Signal, dass der Rat sich vorstellen kann, auch hier das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen.Der Rote Faden ist, dass Saerbeck selbstbestimmt handeln will. Der Rat, die Gemeinde ziehen das, unabhängig von der Sitzverteilung, konsequent durch. Wer nicht will, dass Saerbeck sich weiterentwickelt, wäre unwählbar. Im August: Erneuerung der Partnerschaft mit Ferrieres durch die Bürgermeister Wilfried Roos (2. von links) und die Partnerschaftsvereinsvorsitzende Waltraud Klostermann (links) für Saerbeck sowie Bürgermeister Gerard Larcheron (2. von rechts) und Guy Beauvais für Ferrieres. Foto: Alfred Riese

Und jetzt bitte noch ihr guter Vorsatz fürs neue Jahr?

Wilfried Roos: Wenn ich sage, ich würde mich freuen, wenn es so weitergeht, wäre das wohl mangelnder Anspruch. Ich hoffe, dass ich meine Spur nicht verlasse. Ich hoffe im Rathaus weiter auf gute Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Rat. Und ich hoffe, dass wir uns inhaltlich weiter reiben, um das Beste für Saerbeck zu erreichen. Es darf allerdings etwas ruhiger werden als in den vergangenen paar Wochen.