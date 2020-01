Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Donnerstagabend einen Einkaufsmarkt an der Industriestraße in Saerbeck überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat er den Supermarkt um 21.51 Uhr über den Haupteingang. "Unmittelbar ging er auf den Kassenbereich zu, bedrohte einen Kassierer mit einem Messer und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen", heißt es im Bericht der Polizei.

Der Räuber entnahm der Kasse eine unbekannte Anzahl an Scheinen und verstaute diese in einen mitgebrachten Rucksack, den er im Brustbereich trug. Danach verließ er den Markt und rannte in Richtung Raiffeisenmarkt davon. Ein Zeuge, der sich vor dem Geschäft aufgehalten hatte, nahm die Verfolgung auf. Als der Täter dies bemerkte, blieb er stehen und bedrohte auch den Zeugen mit dem Messer. Danach flüchtete er weiter.

Fahndung bislang ohne Erfolg

Ein weiterer Zeuge konnte laut Polizei mitteilen, dass ein junger kleiner Mann dann in den Innenhof des Raiffeisenmarktes gelaufen ist. Dort wurde er aus den Augen verloren. Auch die anschließende und umfangreiche Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Kassierer des Supermarktes erlitt einen Schock.

Der Täter war nach Zeugenangaben 170 bis 175 cm groß, trug eine graue Hose, ein dunkle Jacke mit Kapuze, weiße Sneaker-Socken und grau-blaue Halbschuhe. Sein Gesicht hatte er mit seiner Kleidung und einer Sonnenbrille verdeckt.Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall oder zu dem unbekannten Räuber geben können, Telefon 02572/9306-4415.