Die Saerbecker Pfadfinder laden ein zur Stammesversammlung. Sie beginnt am Sonntag, 19. Januar, um 15 Uhr. Der Ort ist in diesem Jahr das Mehrgenerationenhaus (MGH), Emsdettener Straße 1, da das Pfarrheim wegen Renovierung und Umbau der St.-Georg-Pfarrkirche nicht zur Verfügung steht. Über den Kreis der Stimmberechtigten hinaus sind alle Stammesmitglieder und auch Eltern willkommen, heißt es in der Einladung.

Neben Kaffee, Getränken und Keksen gibt es auch eine Foto-Rückschau auf das Jahr 2019. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Wahlen zum Stammesvorsitzenden oder zur Stammesvorsitzenden und zum Kuraten, dem geistlichen Begleiter des katholischen Jugendverbands, außerdem eine ganze Reihe von geplanten Veranstaltungen