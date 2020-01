Technikgläubigkeit verbindet

Saerbeck -

E s braucht wohl viel Energie, um dieses stramme Programm zu absolvieren. 21 Studenten der University of Minnesota (UMN) in den USA sind derzeit auf Energiewende-Exkursion in Nordrhein-Westfalen. Zwölf Tage lang machen sie sich schlau darüber, wie man hier auf den Klimawandel reagiert. „Deutschland: führend in der Energiewende“ steht über dem Programm. Das führt die Studenten nach Düsseldorf, Lüdenscheid, Münster - und in die Klimakommune Saerbeck.