„Es konnte nicht besser sein“

Frohgemut plaudert die Jubilarin über ihren Garten hinterm Haus – „2222 Quadratmeter groß“ –, in dem sie jahrzehntelang arbeitete. „Wir haben allein 36 Obstbäume.“ Hinzu kam Gemüse, das in rauen Mengen angebaut wurde. Von Juni bis Oktober war Maria Dütsch mit Ernten und Einmachen beschäftigt. Vier Kinder – Annette, Ursula, Ulrich und Rita – zog sie gemeinsam mit ihrem Mann groß, der nebenan in der gleichnamigen Stellmacherei der Familie Räder, Wagen und andere landwirtschaftliche Geräte aus Holz herstellte. „Mein Leben“, sagt Maria Dütsch mit leichter Stimme, „konnte gar nicht besser sein“. Trotz entbehrungsreicher Kriegsjahre und trotz der vielen Arbeit. In jungen Jahren verließ sie ihre Heimatstadt Duisburg, um auf einem Bauernhof in Greven-Schmedehausen ein sogenanntes Pflichtjahr zu absolvieren. Am Ende sei sie zwei Jahre geblieben, „weil es auf dem Hof wenigstens genug zu essen gab“. Es war Krieg und die Lebensbedingungen im Münsterland allemal besser als im Ruhrgebiet.

1949 lernte Maria Dütsch ihren Mann Leo kennen. „Er sprach mich auf der Straße an. Und dann sind wir Schiffsschaukel gefahren“, erinnert sich die Jubilarin. 1955 wurde geheiratet. Vier Kinder kamen zur Welt. heute hat die Saerbeckerin fünf Enkelkinder und eine Urenkelin.

Viele Jahrzehnte engagierte sich die Saerbeckerin in der Frauengemeinschaft, nähte Schürzen und backte Kuchen – alles für die regelmäßig stattfindenden Basare. Maria Dütsch sang im Kirchenchor St. Georg, insgesamt 35 Jahre lang. Und sie ging zum Seniorensport, und das auch noch mit über 90. Ihr großes Hobby: Handarbeiten.

„Bis 91 war ich topfit“, resümiert die zierliche Frau. „Da habe ich noch alle Arbeiten im Haushalt erledigen können.“ Von da an sei es aber bergab gegangen. Die Kräfte ließen nach.

Darüber zu klagen, liegt ihr aber fern. „Ich nehme alles so, wie es kommt. Das habe ich mein ganzes Leben lang so gehalten“, sagt die Jubilarin. Was sie meint, wie sie es geschafft hat, so lange gesund und munter zu bleiben? Maria Dütsch muss nicht lange überlegen: „Eine gesunde Ernährung und viel Arbeit an der frischen Luft.“ Und: „Sich nicht hängen lassen.“