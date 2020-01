Nachdem in der vergangenen Session die Jüngeren dran waren, übernahmen am Freitagabend zehn Vertreter der älteren Generation im Gasthaus Glanemann die närrische Macht in der Bauerschaft. „Papp und Möwen“ nennen sie sich als Elferrat. Die Prinzenkappe hat Hugo Hermeler auf dem Kopf. Auf die Frage, was sie denn verbindet, zeigte die gut gelaunte Truppe eine Flasche Likör, Marke „Sechser“, vor – offensichtlich allgemeines Lieblingsgetränk.

Was den Sinninger Elferrat ebenfalls eint, ist eine gewisse Lust am Frotzeln. „Lieber einen Zehner-Elferrat als gar keinen“, hieß es mit einem fröhlichen Augenzwinkern in Richtung des Kolping-Festausschusses. Dem fehlt nämlich kurz vor Sitzung und Umzug genau dieser Elferrat. Immerhin muss man dort für die Witze darüber nicht selbst sorgen. In Sinningen fand man am Freitagabend übrigens, dass die Wahl des Karnevalsprinzen so wichtig ist wie die im September anstehende Bürgermeisterwahl – mindestens!

Mit dabei bei der traditionellen Kappenübergabe war übrigens Chantal. Der jeck ausstaffierte Oberkörper einer Schaufensterpuppe ist ein Überbleibsel des 2018er Elferrats und hält sich wacker.

Die Karnevalsfeier in Sinningen beginnt am Samstag, 25. Januar, um 19.30 Uhr im Gasthaus Glanemann. Veranstalter sind die Bürgerschützengesellschaft und der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr. Alle aus der Bauerschaft sind zum Mitmachen eingeladen.