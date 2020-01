Ein halbes Herz steht seit Freitag an der Einmündung der Marktstraße in die Ferrieresstraße unterm Vereinsbaum. Das knallrote, etwa zwei Meter hohe, offensichtlich selbst gebastelte Teil aus Holz hängt an einem Bauzaun. Es sieht so aus, als käme die zweite Hälfte irgendwann noch. Was zurzeit allerdings fehlt, ist ein Hinweis auf die Menschen, die hinter dieser Herzensangelegenheit stecken. Nachfragen brachten am Wochenende keine konkreten Ergebnisse – außer, dass manche das Holzteil nicht für ein halbes Herz, sondern für ein Segel halten.

Am Wochenende aktive Karnevalisten winkten ab. Sie hätte nichts damit zu tun, hieß es bei der Proklamation in Sinningen. Auch beim Fußballturnier des SC Falke wusste man nichts von einer Urheberschaft. Es wäre auch die falsche Farbe, ganz ohne Blau. Beim Erstkommunion-Aktionsnachmittag der St.-Georg-Pfarrgemeinde konnte oder wollte ebenfalls niemand erklären, was es mit dem Herzen auf sich hat. Einige weitere Anfragen lieferten auch keine Erhellung. Als nächstes Datum, das etwas mit Herz zu tun hat, bietet sich der Valentinstag am 14. Februar an.

Nun steht das halbe Herz an prominenter Stelle im Dorf. Man darf annehmen, dass eine Botschaft gesendet werden soll. Solange die Macher sich bedeckt halten, bleibt die allerdings im Dunkeln.