Aufgrund der aktuellen Unwetterwarnung haben die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) und die St.-Georg-Grundschule in Absprache mit der Gemeinde als Schulträger beschlossen, den Unterricht am Montag, 10. Februar, vollständig ausfallen zu lassen. Das teilte Maarten Willenbrink , kommissarischer Leiter der MKG, am Freitagmittag mit. „Wenn Schülerinnen und Schüler am Montag dennoch betreut werden sollen, finden sie in der MKG eine sichere Unterbringung“, wendete Willenbrink sich an die Eltern. Lehrerinnen und Lehrer seien in dieser Schule vor Ort. Grundschule und OGS bleiben allerdings komplett geschlossen.

Der Entscheidung zugrunde liegt eine „sehr dringliche“ E-Mail aus dem NRW-Schulministerium von Freitag. „Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes ist in ganz Nordrhein-Westfalen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen, die den ganzen Montag noch anhalten sollen“, heißt es darin. Als eine mögliche Vorsorgemaßnahme, um Gefahren abzuwenden, wird der komplette Unterrichtsausfall aufgelistet. „Nach jetzigem Kenntnisstand“ hält das Ministerium das für „vertretbar“. Die Betreuung vor Ort für Schüler muss dabei gewährleistet werden, „bis diese wieder gefahrlos den Heimweg antreten“ können. Nach einem uneinheitlichen Vorgehen an den Schulen in NRW während des Sturms Friederike im Jahr 2018 war landesweit Kritik laut geworden.