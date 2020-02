Die „Saerbecker Sportschau“ mit der offiziellen Sportlerehrung der Gemeinde und unterhaltsamen Rahmenprogramm findet am Freitag, 20. März, in Hövels Festhalle statt.

Über die Listen der auszuzeichnenden Saerbecker Einzelsportler und Mannschaften haben jetzt der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat beschlossen. Kurioses Detail: Bürgermeister Wilfried Roos erklärte sich bei den Abstimmungen in den politischen Gremien als Leiter und aktiver Spieler der Schachabteilung des SC Falke für befangen. Deren erste Mannschaft wird für den Meistertitel in der Verbandsklasse ausgezeichnet. Die zweite Mannschaft, in der Roos selbst mitspielt, wird als Meister in der Bezirksklasse geehrt.