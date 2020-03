Es ist ja normalerweise schon alles andere als leer, wenn der Kinderflohmarkt der kfd zweimal im Jahr seine Türen öffnet. Am Samstag allerdings brummte der Laden so richtig. Ähnliche Veranstaltungen in Greven und Emsdetten waren wegen des Corona-Virus abgesagt worden.

Das Team aus der Saerbecker Frauengemeinschaft hatte sich beeilt, auf allen Kanälen zu verbreiten: „Unser Flohmarkt findet statt“. Das berichtete am Samstag Nadine Hülsmann . „Es kann ja jeder selbst entscheiden, ob er oder sie kommt“ oder wegen des Corona-Virus wegbleibt, das sei die Position des Orga-Teams, so Nadine Hülsmann.

Es kamen viele und auch viel mehr als sonst. Während die Schwangeren in großer Zahl bereits eine halbe Stunde früher rein durften, bildete sich vor dem Eingang zur Bürgerscheune eine Schlange bis knapp vor den Lidl-Parkplatz. In der Scheune wartete ein breites Sortiment an Kinderkleidung ab Größe 50, Kinderwagen und -sitzen, Spielen, Schuhen und mehr.

Vom Umsatz behält das Orga-Team einen Anteil ein. Außerdem war das Kuchenbuffet reichhaltig mit gebackenen Spenden bestückt, daneben glühten die Waffeleisen. „Wir profitieren von den Absagen der anderen Flohmärkte“, hatte Nadine Hülsmann schon früh vermutet – und behielt Recht. Was in der Kasse übrig blieb, vervielfachte sich im Vergleich zum Herbst-Flohmarkt auf 1300 Euro, 485 Euro aus dem Café. Dieses Geld spendet das Flohmarkt-Team wie immer für Projekte, die Kindern in Saerbeck zu Gute kommen. Anträge mit einer kurzen Beschreibung des Projekts können eingereicht werden per E-Mail an kinderflohmarkt.saerbeck@gmail.com.