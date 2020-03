In der St.-Georg-Gemeinde „werden bis auf weiteres alle Gottesdienste (...) entfallen.“ Das teilte die Pfarre am Samstag mit. Das betreffe auch die weiteren Veranstaltungen der Gemeinde und gelte zunächst bis zum Beginn der Osterferien. Die Regelung bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen werden in den nächsten Tagen geklärt, heißt es in einer Rundmail von Pfarrer Ceglarek im Namen des Seelsorgeteams.

Der Text der Rundmail:

Liebe Mitglieder des Kirchenvorstandes und Pfarreirates,

liebe Haupt- und Ehrenamtliche,

liebe Schwestern und Brüder,

die Entwicklung im Umgang mit dem Corona-Virus hat heute nun ernsthafte Konsequenzen für unser kirchliches Leben. In Absprache mit Herrn Bürgermeister Roos und dem Krisenstab der Gemeinde Saerbeck, dem Bistum Münster und dem Kreisdekanat Steinfurt sowie unserem Seelsorgeteam werden bis auf weiteres alle Gottesdienste in unserer St. Georg-Pfarrei entfallen.

Die Regelung bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen werden in den nächsten Tagen zwischen Kreisdekanat und Landrat geklärt. Wir bitten von Anfragen abzusehen; sobald neue Informationen vorliegen, erfolgt eine Mitteilung. Gebetsgedenken für verstorbene Angehörige, werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Dieser Schritt geht mir auch persönlich zu Herzen, ist doch die Feier der Eucharistie für unser christliches Leben von entscheidender Bedeutung: das 2. Vatikanische Konzil spricht von der Quelle und dem Höhepunkt unseres christlichen Glaubens. Dennoch tragen wir alle – im Besonderen unser Seelsorgeteam gemeinsam mit den Gremien unserer Pfarrgemeinde – Verantwortung für uns selbst und für alle, denen wir begegnen, auch im Gottesdienst. In diesem Sinne handeln auch die übergeordneten Gremien.

Die Aussetzung der Gottesdienste und weiteren gemeindlichen Veranstaltungen ist zunächst bis zum Beginn der Osterferien angeordnet.

Über weitere Entwicklungen werden wir Sie natürlich auf dem Laufenden halten.

Im Namen des Seelsorgeteams

Peter Ceglarek, Pfarrer