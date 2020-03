Saerbeck -

Von Katja Niemeyer

Fehlende Schutzkleidung und teils mehr als 200 Anrufer am Tag: Die Hausarztpraxis Dr. Stefan Feldmann hat auf Krisenmodus umgeschaltet. Patienten lässt der Mediziner nur noch in seine Praxis, wenn es sich um einen Notfall handelt. Zu groß ist die Sorge, dass sich jemand mit dem gefährlichen Corona-Erreger anstecken könnte. Zum Glück hatte Feldmann sich schon vor Wochen in einem Baumarkt mit Atemschutzmasken eingedeckt. Aber auch deren Bestand geht langsam zur Neige.