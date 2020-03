Saerbeck -

Home Office in Zeiten der Kontaktbeschränkungen: Im Rathaus hat Anja Schulting da ordentlich Vorsprung. Die Verwaltungsmitarbeiterin ist seit Jahren einen Tag in der Woche Telearbeiterin, in diesen Corona-Zeiten arbeitet sie vollständig von zu Hause. Redakteurin Katja Niemeyer interviewte Anja Schulting via Skype.