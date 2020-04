Welchekonkreten Sorgen und Probleme bereitet die Corona-Pandemie den Menschen in Saerbeck? Welche Mut machenden Ideen und Initiativen sind im Dorf zu finden?

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt eines virtuellen Bürgerforums des unabhängigen und parteilosen Bürgermeisterkandidaten Dr. Tobias Lehberg. Die Veranstaltung soll eine Möglichkeit bieten, sich über die aktuelle Situation auszutauschen.

Zwar seien die Hilfsmaßnahmen von Bund und Land für betroffene Unternehmen, Selbstständige, Händler, aber auch Privatpersonen eine wichtige Unterstützung. heißt es in einer Pressemitteilung.

Manchmal gebe es aber auch Hilfen, die nur vor Ort gefunden werden könnten, so der Kandidat. Das könnten zum Beispiel Kooperationen, neue Formen der Zusammenarbeit oder einfach nur der gegenseitige Erfahrungsaustausch sein.

„Gerade in der aktuellen Situation ist es wichtig, dass alle Betroffenen miteinander sprechen können. Dazu möchte ich mit dem Gesprächsforum einen kleinen Beitrag leisten“, so Tobias Lehberg.

In Saerbeck zeige sich in diesen Wochen beim Kampf gegen die Corona-Pandemie wieder ein beeindruckendes ehrenamtliches Engagement, stellt der Kandidat fest.

Das Internet-Gesprächsforum findet am Dienstag, 7. April, um 20 Uhr statt. Die Teilnehmer können sich per Videobild und Ton und in einem offenen Chat-Forum beteiligen.

Für die Teilnahme ist eine vorherige Registrierung erforderlich. Ein Link zur Anmeldeseite findet sich auf der Internetseite des Kandidaten: www.tobias-lehberg.de