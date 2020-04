Jedem Schüler ein Tisch und Stuhl

Saerbeck -

Auf Bundes- und Länderebene wurde gestern über eine schrittweise Wiedereröffnung von Schulen beraten, die seit einem Monat geschlossen sind. An der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule könnte der Unterricht rein theoretisch in kleinen Gruppen schon am Montag wieder beginnen. Pläne hierfür liegen in der Schublade, wie Schulleiter Maarten Willenbrink im Interview erläutert.