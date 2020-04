Produktion läuft auf vollen Touren

Saerbeck -

Die Aktiven des MGH in Saerbeck sind aktuell ziemlich aktiv und stellen Schutzmasken quasi in Rekordzeit her. Diejenigen Masken, die aktuell nicht benötigt werden, verteilen die MGH-Aktiven nun auf dem Markt und an die Saerbecker Bürger. Die Aktion soll in den kommenden Wochen wiederholt werden und so helfen, den Schutz gegen das Corona-Virus weiter zu verbessern.