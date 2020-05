Tumultartige Szenen vor dem Schlagbaum? Gedränge um die besten Plätze und lange Schlangen wartender wie genervter Autofahrer, die mit ihren Anhängern um Einlass baten? Also quasi ein morgendlicher Thriller nach dem Motto: Am Wertstoffhof ist die Hölle los? Nö, da winkten die Angestellten am Saerbecker Bioenergiepark müde lächelnd ab – zumindest am gestrigen Dienstagmorgen.

Um 10 Uhr, als der Wertstoffhof in Saerbeck nach gut sechs Wochen Corona-Schließung erstmals wieder seine Tore öffnete, verirrten sich nur vereinzelt Kunden an der Eingangspforte, um Sperrmüll oder wahlweise auch Grünabfälle zu entsorgen. Damit hatte auch Beatrice Daal , in Saerbeck mit der Koordination der Müllentsorgung betraut, nicht gerechnet. „Wir hatten noch die Situation vor Augen, die in Städten wie Greven nach der Wiedereröffnung vorgeherrscht hatte. Und waren entsprechend vorbereitet. Aber bis jetzt läuft alles sehr ruhig ab“, erklärt Daal.

So dürften die Saerbecker und auch Bürger von außerhalb in den kommenden Tagen und Wochen wenig Mühe haben, gesammelten Grünschnitt, Sperrmüll und weitere Abfälle am Wertstoffhof im Bioenergiepark in Saerbeck zu entsorgen. Es gelten weiter die üblichen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr; Samstag von 10 bis 14 Uhr). Gebührenpflichtiger Müll wird problem- wie kontaktlos über EC-Karte abgerechnet, sonstige Abfälle wie Grünschnitt sind für die Saerbecker kostenfrei und vor allem stressfrei zu entsorgen.