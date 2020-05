Auch der zweite Marktstand mit selbstgenähten Masken war ein Erfolg: Das Mehrgenerationenhaus (MGH) konnte mehr als 230 selbstgenähte Masken gegen eine Spende für die Saerbecker Tafel verkaufen.

Tatkräftige Unterstützung bekam das MGH von zwei Leiterinnen der Kolpingjugend. Caro Winter und Jana Mersmann sprangen spontan am Marktstand am Freitag ein und boten die Masken an. Im Sortiment waren bunte, lustige, elegante und dieses Mal auch Kinder- und Männermasken. „Alle freuten sich über die Möglichkeit, an weitere Masken zu kommen und gleichzeitig etwas für einen guten Zweck zu tun“, heißt es in einer Pressemitteilung des MGH.

Auf einem Infoblatt zu jeder Gesichtsmaske gibt es Hinweise zur richtigen Nutzung der Stoffmasken, die lediglich Behelfsmasken und kein medizinisch zugelassenes Produkt sind. Nach jedem Gebrauch werden die Masken bei mindestens 60, besser noch 95 Grad gewaschen und beim Abnehmen nur an den Gummibändern angefasst. Ganz wichtig: Auch mit Masken weiter Abstand halten, Hände oft waschen und Husten-/Niesregeln beachten.

Der Kreis der freiwilligen Näherinnen hat sich auf neun sehr engagierte Näherinnen vergrößert. Das MGH ist den beherzten Näherinnen und allen Helfern am Markstand dankbar für die Unterstützung und „wünscht allen Bürgern weiterhin viel Gesundheit und Zuversicht“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.