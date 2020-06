Ceglarek ruft zu „neuem Denken“ auf

Mit einem beeindruckenden letzten Gottesdienst in der frisch renovierten St.-Georg-Pfarrkirche hat sich am Sonntag Peter Ceglarek nach fast 28 Jahren als Leitender Pfarrer verabschiedet. „Unter Corona-Bedingungen – alles etwas komisch“, sagte er zur Eröffnung in die nur mit Abstand gefüllten Bänke und Stuhlreihen mit „so vielen vertrauten Gesichtern, Freunden“.

Am neuen, viersäuligen Altar in der Mitte der Gemeinde erklärte Peter Ceglarek zum Abschied: „Altes muss weichen, damit Neues werden kann – das gilt vielleicht auch für diesen Pastor.“ Wenn so rasch kein neuer Pfarrer käme, werde die Kirchengemeinde vielleicht nun noch selbstständiger, rief er zu „neuem Denken“ auf – auch, wenn er so bald noch keine Frauen als Priester sehe.

Der scheidende Pfarrer Peter Ceglarek habe sich „hohe Anerkennung, viel Respekt und große Dankbarkeit bei vielen Menschen erworben“, stellte Pastoralreferent Werner Heckmann in seiner Ansprache fest. Es gebe „zu viele Verdienste, um sie alle zu nennen“.

Unter dem Titel „Worte, die wir vermissen werden“ versuchte Werner Heckmann zusammenzufassen, was die Wirkung von Peter Ceglarek in der Kirchengemeinde und in Saerbeck ausmacht: das Vertrauen auf den wegbegleitenden Gott mit einer Kirche für die Menschen; der Glaube an einen Gott, der die Menschen in die Freiheit führt; der Gedanke vom Glauben als einer Kraftquelle; zentral die Ökumene; und der Gedanke von Taizé: „Lebe vom Evangelium, was du verstanden hast, und sei es noch so wenig“.

„Du bist ein Anreger für die Entwicklung von Menschen auf der Suche“, bescheinigte Werner Heckmann dem scheidenden Pfarrer. „Zutiefst dankbar für das Vertrauen“, sei er, antwortete Peter Ceglarek. Man habe immer an einem Strick gezogen, manchmal vielleicht an unterschiedlichen Enden.

„Geh mit uns auf unserem Weg“ als Fürbittgesang, das eucharistische Tischgebet aus der Fronleichnams-Liturgie, das „Lieblingsgebet“ des Pfarrers vom niederländischen Priester-Dichter Huub Oosterhuis „Wie eine Mutter sorgt“ zum Abschluss: Aus der Gottesdienstgestaltung sprachen Peter Ceglareks Grundüberzeugungen im Glauben an einen wegbegleitenden, barmherzigen Gott, der frei macht und auf den man vertrauen kann.

Ihren musikalischen Beitrag zu dem festlichen, anderthalbstündigen Gottesdienst leisteten ein Bläser-Quintett des Kolping-Blasorchesters unter Leitung von Ludger Beermann und Bernd Isermann, immer wieder Organist in St. Georg, mit seiner Orgel-Improvisation „Fünf Glockentöne von St. Georg“.