Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Freitagabend, 26. Juni, von 22 Uhr bis 23 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst nach Emsdetten ein. Unter freiem Himmel, bei einbrechender Dunkelheit vor dem erleuchteten Turm der Martin-Luther-Kirche an der Neubrückenstraße, mit tollen Lichteffekten, einem beleuchteten Kreuz in der Mitte, in der Atmosphäre einer hoffentlich lauen Sommernacht, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Smartphone

Mit dem Smartphone können sich alle am Gottesdienst beteiligen. Open air und mit Abstandsgebot dürfen die Lieder mit Jugendreferentin Frederike Holtmann und Wiebke Wallner mitgesungen werden. „Nächtliche Begegnung“ heißt der Gottesdienst, weil es neben der Begegnung der Teilnehmenden um eine biblische Gestalt geht, die oft nachts unter dem Sternenhimmel mit Gott um seinen Segen ringt.

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl, bittet die Gemeinde um vorherige Anmeldung bis Donnerstagabend bei Pfarrer Schröder ( Telefon 01 77/9 54 62 85; rainer.schroeder@evangelische-kirche-emsdetten.de). Wegen der Nachverfolgbarkeit benötigt die Gemeinde: Name, Adresse und Telefonnummer – die Liste wird nach vier Wochen vernichtet. Aufgrund der späten Uhrzeit können unter 16-jährige nur in Begleitung von Eltern teilnehmen oder müssen gebracht und abgeholt werden.

Wer nicht vor Ort ist, kann den Gottesdienst per Live­stream auf dem Youtube-Kanal Martin-Luther-Kirche verfolgen.