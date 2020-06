Die Lufthansa hat die Wiederaufnahme der Verbindung vom Flughafen Münster/Osnabrück ( FMO ) nach Frankfurt angekündigt. Ab dem 1. September will das Unternehmen wieder Flüge zum größten deutschen Flughafen anbieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Zunächst werde einmal täglich geflogen. Die Flüge nach Frankfurt werden insbesondere von Fluggästen genutzt, die dort in das weltweite Streckennetz der Lufthansa umsteigen. Lufthansa plant nach eigenen Angaben, bis Ende Oktober ab Frankfurt wieder zu 105 Zielen zu starten.

Tagesrandverbindungen

Bereits seit Anfang Juni fliegt Lufthansa vom FMO wieder nach München. Ab Juli werden die Frequenzen weiter aufgestockt, sodass dann an vielen Tagen auch Tagesrandverbindungen wieder möglich sind. Über das Drehkreuz München sollen bis zum Herbst ebenfalls wieder rund 90 Ziele erreichbar sein.

„Der Anschluss an beide großen Drehkreuze ist gerade für den wieder beginnenden Geschäftsreiseverkehr am Flughafen Münster/Osnabrück ein positives Signal, das den insbesondere den Wünschen der regionalen Wirtschaft Rechnung trägt,“ sagte FMO-Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Schwarz.