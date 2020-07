Sie kennen den Spruch, der jedem (ängstlichen) Jogger meist schon von weitem entgegenschallt – und dessen Wahrheitsgehalt meist äußerst kritisch hinterfragt wird: „Der tut nix und will nur spielen.“ Das kann stimmen, muss aber nicht, wie viele Begegnungen mit schwanzwedelnden Vierbeinern seit Jahrhunderten zeigen. Für die Ferienspaß-Aktion bei der Saerbecker Hundepension Kraege traf das am gestrigen Mittwoch aber auf jeden Fall zu. Und das in geballter Form. Da wollte ein ganzes Rudel ausgelassener Huskys nämlich nur eins: ausgiebig Kuscheln mit den acht Ferien-Kids, die sich zu dieser Aktion der Kolpings-Familie angemeldet hatten.

Zunächst hatten die acht Mädchen und Jungen doch eine Menge Respekt vor der geballten Hunde-Power – durchaus verständlich, leben auf dem Hof der Hundepension Kraege unweit des Flughafens doch bis zu 26 teilweise ziemlich imposante Huskys. Und die hatten – einmal freigelassen – nichts anderes im Sinn, als herumzutollen, zu springen, zu schnüffeln und sich von den Saerbecker Ferien-Kids streicheln zu lassen. „Die lieben das und sind dann kaum zu stoppen“, lachte auch Martina Korb, in der Hundepension maßgeblich an allen Aktionen mit Kindern beschäftigt. So war die erste Kontakt-Angst schnell überwunden, Samu und seine Husky-Kollegen genossen sichtlich den Kontakt mit den Kids, die selbst nach und nach auftauten und nach Herzenslust kuschelten. Eine Win-win-Situation also für alle Beteiligten.

Heute erfährt das Ferienspaß-Programm eine Fortsetzung – zum Beispiel mit Wikinger-Schach.