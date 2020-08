Saerbeck -

Von Katja Niemeyer

Trübe Sicht im Saerbecker Badesee: Unsere Redakteurin Katja Niemeyer ist abgetaucht in dem Gewässer, das an seiner tiefsten Stelle acht Meter misst. An ihrer Seite: Tauchlehrer Claus Mertes, der für den Verein Wasser und Freizeit seit 38 Jahren während der Badesaison Wachdienste verrichtet. Während des Tauchgangs an diesem späten Nachmittag holt er – ganz nebenbei – eine teure Uhr vom Boden des Sees hervor.