Bis zum Termin für den Adventsmarkt im Winter ist es noch lange hin - und doch musste nun eine Entscheidung getroffen werden. Die fiel nun – ausgerechnet in der bislang heißesten Phase des Jahres: Der Verkehrsverein Saerbeck gibt via Pressemitteilung das Aus des diesjährigen Adventsmarktes bekannt.

„Es ist die wohl schwierigste Entscheidung, die weite Kreise ziehen wird, die der Vorstand des Verkehrsvereins getroffen hat“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Saerbecker Adventsmarkt läutet seit vielen Jahren die vorweihnachtliche Zeit ein. Der Veranstalter will jedoch vermeiden, dass der Markt in diesem Jahr ein „Superspreader“ wird. „Die aktuelle Corona-Situation wird auch in drei Monaten nicht überstanden sein“, sind die Macher des Marktes überzeugt.

Der Verein könne den zu betreibenden Hygiene- und Sicherheitsaufwand nicht erbringen. Die Besucherströme könnten zudem nicht so gezielt geregelt werden, dass Mindestabstände und Maskenpflicht dauerhaft eingehalten werden können. „Deshalb blieb nur die eine Entscheidung, den Adventsmarkt 2020 abzusagen.“

Auch wenn für viele Betroffene diese Absage eine erhebliche Einbuße darstellt, sind sich alle im Verkehrsverein darüber einig, dass Verantwortung und Gesundheit den Vorrang haben, heißt es abschließend.

Der Verkehrsverein richtete den Blick gleichwohl nach vorne und freut sich nun „auf einen unbeschwerten Adventsmarkt 2021“.