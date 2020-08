Wilfried Roos‘ Erbe

Der Druck auf die Raiffeisen-Genossenschaft, den schon lange geplanten Standortwechsel ins Gewerbegebiet Nord I zu vollziehen, steigt. Denn das Areal westlich des Ortskerns, in dem sich unter anderem auch der Raiffeisen-Markt befindet, soll neu strukturiert werden. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür sind geschaffen worden. Der Gemeinderat hatte während einer Sitzung einstimmig grünes Licht gegeben.

Mit dem Beschluss wurde der Weg frei gemacht für eine Änderung des Bebauungsplans. Es gehe darum, die gesamte Fläche des Quartiers für einen großflächigen Einzelhandel zu überplanen, erläuterte Bürgermeister Wilfried Roos . Wie berichtet, wollen Aldi und K+K ihre Verkaufsflächen vergrößern. Die Drogeriemarktkette Rossmann habe ihr Interesse am Standort Saerbeck signalisiert. Und auch ein Textildiscounter sowie ein Schuh- und Lederwarenfachmarkt hätten angefragt, bestätigte Roos.

Noch ist allerdings offen, ob das Raiffeisen-Grundstück an der Industriestraße frei wird. Über dessen Verkauf führt die Genossenschaft zwar derzeit Gespräche mit Investoren. Dem Vernehmen nach gestalten sich diese aber als schwierig. In die gesamte Projektentwicklung soll laut Roos zudem das angrenzende Grundstück, auf dem sich eine Fleischerei befindet, einbezogen werden. Was die Sache nicht einfacher macht.

Die Verhandlungen, erklärte Raiffeisen-Geschäftsführer Helmut Drüing auf Nachfrage, seien „sehr komplex“. Eine Stellungnahme wollte er mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen nicht abgeben. Nur so viel: „Wir sind dabei, eine zukunftsfähige Genossenschaft aufzubauen. Wir geben das Projekt nicht auf.“

Die Zeit drängt aber nicht nur aufgrund des aktuellen Ratsbeschlusses. Weitaus konkreter ist ein Detail des Vertrages über den Kauf des Grundstücks im Gewerbegebiet Nord I mit der Gemeinde, auf dem der neue Raiffeisen-Markt entstehen soll. Laut einer sogenannten Rückauflassungsvormerkung ist die Genossenschaft demnach verpflichtet, innerhalb eines bestimmten Zeitraums mit dem Bau zu beginnen. Diese Frist läuft Ende dieses Jahres aus. Wenn bis dahin nicht deutlich ersichtlich ist, dass sie diese Auflage erfüllt, würde das Grundstück in das Eigentum der Gemeinde zurückgehen.

Das ist zumindest die Theorie. In der Praxis kündigte eine Mehrheit des Rates eine großzügige Auslegung dieser Vorschrift an. So plädierte Hubert Geisemann (CDU) für eine Verlängerung, falls nötig. Und auch die UWG-Fraktionsvorsitzende Mechthild Lüggert sieht die Frist nicht als absolute Deadline an. Wohlwollend zeigten sich auch die Grünen. „Wir finden den Plan gut. Die Raiffeisen-Genossenschaft ist bemüht, den alten Standort aufzugeben“, sagte Ewald Baar (Grüne).

Ganz so viel Geduld zeigt Bürgermeister Roos aber nicht. Das Thema einer möglichen Umsiedlung des Raiffeisen-Marktes begleitet ihn schon während seiner gesamten 26-jährigen Amtszeit. „Ich habe es praktisch von meinem Vorgänger übernommen“, sagt er. Genervt ist er nicht nur darüber, dass aufgrund der jahrzehntelangen Verzögerung die Entwicklung des Quartiers westlich des Ortskerns hin zu einem attraktiven Einkaufszentrum gebremst wird. Den Verwaltungschef wurmt auch, dass er das rund 20 000 Quadratmeter große Grundstück im Gewerbegebiet Nord I, auf dem sich die Genossenschaft niederlassen könnte, „in der Zwischenzeit mindestens zehnmal hätte verkaufen können“.

So viel ist bereits jetzt sicher: Mit dem Ende der Ära Roos ist die Raiffeisen-Sache noch nicht vom Tisch. „Die vererbe ich nun an meinen Nachfolger“, konstatiert Roos nüchtern.