Was will Saerbeck in den nächsten Jahren erreichen? Die Entwicklung des „Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes“ in den letzten zwei Jahren habe eines deutlich gezeigt: Saerbecker Bürger wollten mitgestalten und ihren Ort gemeinsam mit der Politik weiter entwickeln, heißt es in einer Mitteilung des CDU-Ortsverbandes. Hier seien einige der nächsten Schritte bereits erarbeitet und zu Papier gebracht worden und würden jetzt nach und nach umgesetzt.

„Die Ortsentwicklung, Infrastruktur, Versorgung, Mobilität und Freizeitgestaltung sind die Dreh- und Angelpunkte, die wir in den nächsten Jahren angehen“, hat sich CDU-Bürgermeisterkandidat Florian Bücker nach eigenen Angaben vorgenommen. Seit einigen Jahren arbeite die Gemeinde bereits an der Ansiedlung weiterer Geschäfte – darunter ein Drogeriemarkt. „Dies hängt derzeit mit der geplanten Aussiedlung der Genossenschaft zusammen. Aber hier wird sich in den nächsten Monaten einiges tun“, zeigt sich der Bürgermeisterkandidat überzeugt.

Das Thema Digitalisierung werde auch in Saerbeck große Bedeutung für die weitere Entwicklung haben.

Einen Überblick über die aktuellen Planungen und weitere Ideen für die Zukunft Saerbecks gibt der Vorsitzende des Planungs- und Bauausschusses am Sonntag, 23. August, um 11 Uhr im Gasthaus Glanemann. Im Anschluss soll es im Rahmen eines lockeren Frühschoppens zum Austausch weiterer Anregungen und Ideen kommen.

Es sind Hygienevorschriften und Abstandsregelungen einzuhalten. Daher würde sich die CDU Saerbeck über eine kurze Anmeldung bei Florian Bücker ( 0151-64309066, über Social-Media-Kanäle oder per E-Mail an email@florian-buecker.de) freuen.

Die nächsten beiden Treffen der „Zukunftswerkstatt 2030“ finden am Sonntag, 30. August, um 11 Uhr im Hotel Stegemann und am Dienstag, 1. September, um 19 Uhr bei Dahms Hoff statt.