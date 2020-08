Ein Rumpeln und Klicken

Berthold Heim dreht seinen Handrücken nach oben, nimmt den rechten Arm nach hinten, geht in die Knie und wirft seine glänzende Kugel im langen Bogen in Richtung der kleinen Zielkugel, dem sogenannten Schweinchen. Die Kugel ploppt dumpf auf den Boden auf und rollt in Richtung des Schweinchens. „Unverschämt gut“, murmelt ein Gegenspieler. Weiter geht es, hin und her. „Gib’s ihm“, feuert Berthold Heim einen Spieler aus seiner Mannschaft an.

Wobei: feurig geht anders. Boule ist ein gemächlicher Sport. Bei der Partie an diesem späten Donnerstagnachmittag im Park muss schließlich mit dem Zentimetermaß ermittelt werden, wessen Kugel näher am Schweinchen liegt und wer den Punkt erhält.

Ein gemächliches Spiel – und ein leises: Ein dumpfes Rumpeln, dann ein helles Klicken und ein sanftes Plopp. Die Boule-Geräusche können leicht von Gesprächen oder Vogelgezwitscher übertönt werden. Der Präzisionssport wird schon seit vielen Jahren in Saerbeck ausgeübt. Die Bahn der Boule-Gruppe des französischen Partnerschaftsvereins Ferrières befindet sich im Grünen, gleich hinter dem Mehrgenerationenhaus. Wer über die kleine Brücke schreitet, kann die umher wandelnden Spielern und die glänzenden Kugeln erkennen. Treffpunkt ist montags und donnerstags, jeweils von 15 bis ungefähr 17 Uhr.

Die Bahn hätten einst Bauhof-Mitarbeiter angelegt, berichtet Berthold Heim. Sie ist großzügig bemessen. Drei Gruppen könnten parallel auf ihr spielen. Bei der Eröffnung habe auch Bürgermeister Wilfried Roos ein paar Kugeln geworfen, plaudert der zweite Vorsitzende des Partnerschaftsvereins aus dem Nähkästchen und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Nun, ich denke, er spielt besser Schach als Boule.“

Zur Boule-Truppe gehören momentan rund 25 Spieler, Männer und Frauen, vor allem Rentner. „Einen besseren Sport für Ältere kann ich mir gar nicht vorstellen“, bemerkt Berthold Heim. Neben den Regeln für das eigentlich typisch französische Spiel hat die Saerbecker Gruppe weitere Verhaltensregeln aufgestellt. Die wichtigste hat Berthold Heim formuliert: „Wir reden nicht über Politik und nicht über Kirche.“ Eine weitere lautet: Die Mannschaften werden ausgelost – „dann gibt es auch keinen Klüngel“. Und: Wettbewerbe spart sich die Gruppe – „so ehrgeizig sind wir nicht“.

Vielleicht ist es gerade diese letzte Regel, die die Gruppe für viele attraktiv macht. „Nicht so verbissen“ sei das Spiel, findet Margret Buschmann, die vor ein paar Monaten zusammen mit ihrem Mann dazugekommen ist. Die 67-Jährige war bis vor Kurzem für Buchhaltung und Personalangelegenheiten eines Handwerksbetriebes zuständig. Jetzt ist sie im Ruhestand und genießt, wie sie sagt, die „lockere Atmosphäre“.

Besonders die Männer haben stets einen lockeren Spruch auf den Lippen. Manche sind etwas derb und nicht geeignet, um sie in der Zeitung wiederzugeben, ernten aber dennoch viel Gelächter. Man weiß ja, wie es gemeint ist.

Auch Berthold Heim, der früher einmal in Belgien gelebt hat und deshalb fließend Französisch spricht, ist um keinen Spruch verlegen. Einer seiner liebsten klingt etwas weise und lautet: „Es gibt keine schlechten Spieler, sondern nur Mitspieler.“

Dass die französischen Gäste aus Saerbecks Partnerstadt Ferrières um Längen besser spielen, wird wohl auch deshalb gelassen genommen. Bei den kleinen Wettbewerben, die bei Besuchen veranstaltet werden, werden stets gemischte Teams gebildet. Andernfalls würden wohl immer die Franzosen gewinnen. Die – noch ein solcher Berthold-Heim-Spruch „schießen die Kugel in eine Kaffeetasse“.

Die Saerbecker Boule-Spieler trinken nach jedem Treffen gemütlich einen Espresso. Nur jetzt nicht. „Wegen der Corona-Regeln“, erläutert der frankophile Berthold Heim.