In Kürze startet das Anmeldeverfahren für die sechs Kindertagesstätten in Saerbeck. Wie Heidi Richtermeier, Leiterin der Kita Sonnenschein, mitteilt, werden Eltern in der kommenden Woche schriftlich über das „Kreis Steinfurt Eltern-Portal“ (Step) informiert. Auf dem Portal, das im vergangenen Jahr eingeführt wurde, können sie sich online für einen Betreuungsplatz vormerken lassen.

Anders als in den Jahren zuvor, müssen die „Tage der offenen Kita“ und die Begegnungsnachmittage, bei denen Eltern Gelegenheit hatten, die jeweiligen Einrichtungen kennenzulernen, coronabedingt ausfallen. Damit Mütter und Väter dennoch einen ersten Eindruck gewinnen könnten, vergeben die Kitas nunmehr Besuchstermine. Auch diese könnten über das Step-Portal vereinbart werden. Zusätzlich bestehe die Möglichkeit einer telefonischen Anmeldung, berichtet Heidi Attermeier nicht nur für die Kita Sonnenschein, sondern auch für die übrigen fünf Einrichtungen der Gemeinde.

Am 30. Oktober schließt das Step-Portal, was allerdings nicht bedeuten würde, dass im Anschluss keine Anmeldung mehr möglich ist, betont Heidi Attermeier. Im Einzelfall, etwa bei Zuzug, würden Kinder weiterhin aufgenommen.

Eltern können zwischen unterschiedlichen Betreuungszeiten wählen. Viele wählten 35-Stundenpakete, immer mehr entschieden sich mittlerweile aber auch für das 45-Stunden-Angebot, erklärt Heidi Richtermeier.

Die Kitas und ihre Leiterinnen:

St. Marien: Silke Kruse, 02574/405.

Regenbogen: Yvonne Bussmann, 02574/9395565

Burg Funkelstein: Kerstin Graef, 02574/98726

Emilia: Timo Drose, 02574/927645

Sonnenschein: Heidi Richtermeier, 02574/235

Tagespflege des SkF Ibbenbüren, Julia Lichtsinn: 05451/9686983.