Ersatz für Raumwunder

Das Wachhäuschen am Saerbecker Badesee ist nicht nur in die Jahre gekommen, es ist auch ein „wahres Raumwunder“, wie Bauamtsleiter Andreas Bennemann während einer der letzten Ausschusssitzungen des Rates ein wenig spöttisch bemerkte.

Raumwunder deshalb, weil in dem Gebäude auf kleinester Fläche alles untergebracht ist, was die Mitglieder des Vereins Wasser+Freizeit , die für die Badeaufsicht zuständig sind, benötigen – von Betten bis zum Schreibtisch.

In dem weiß-blauen Häuschen ist es aber nicht nur äußerst beengt. Es erfüllt auch nicht mehr die aktuellen rechtlichen Vorgaben. Die Verwaltung regt deshalb einen Neubau an. Eine Sanierung, meint Bennemann, lohne sich nicht.

Auf 34 Quadratmetern verteilen sich ein Schlafzimmer mit einem Etagen- und einem Doppelbett, ein WC, ein Wohnzimmer mit Couch und Fernseher, eine Küche und ein Wachraum mit Sanitätsbereich. Wobei letzterer aus einer Sanitätsliege besteht, die durch die großen Fensterscheiben des Wachraums gut erkennbar ist. Das, erläutert Bennemann, sei nach den aktuellen Richtlinien für einen Bäderbau ohnehin nicht mehr zulässig. „Der Sanitätsbereich darf von außen nicht einsehbar sein.“ Schon allein deshalb bestehe Handlungsbedarf. Darüber hatte er auch die Politik informiert, die sich in einer ersten Reaktion wohlwollend gegenüber dem Vorhaben geäußert hatte.

Der Bauamtsleiter ist darüber hinaus der Ansicht, „dass die Gemeinde den ehrenamtlichen Wachleitern und Wachgängern des Münsteraner Vereins angemessene Rahmenbedingungen bieten sollte“. Diese nehmen sich in der Regel Urlaub, schieben ein oder zwei Wochen Dienst am Saerbecker Badesee. „Wenn wir den Betrieb für die nächsten Jahrzehnte sicherstellen wollen, sollten wir über eine Verbesserung des Zustands nachdenken“, meint Bennemann während eines Pressegesprächs. Das kleine Häuschen, das vor rund 45 Jahren errichtet wurde, ist nicht gedämmt und verfügt über keine Heizung. Die Fenster sind einfachverglast. In kalten Nächten müssen die Aufsichtsleute mitunter ganz schön frieren.

Noch steht die Verwaltung am Anfang der Planungen. In einem ersten Schritt will Claudia Helmer, Bauamtsmitarbeiterin und Architektin, jetzt einen Vorentwurf erarbeiten. Um die konkreten Bedarfe der Badeaufsicht zu ermitteln, stimmt sie sich, wie sie sagt, mit Verantwortlichen des Vereins Wasser+Freizeit ab.

Bennemann schätzt, dass sich die Investitionskosten in einem unteren sechsstelligen Bereich bewegen. So genau kann man das zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Bis die Haushaltsberatungen für 2021 beginnen, sollte aber eine konkrete Summe vorliegen. Der Bauamtsleiter geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Maßnahme durch den Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten gefördert werden könnte. In dem Fall könnte die Gemeinde mit Zuschüssen in Höhe von 90 Prozent rechnen.

Aktuell plant die Verwaltung, das alte Häuschen abzureißen und durch ein kleines zweigeschossiges Gebäude zu ersetzen. In der oberen Etage könnte ein Posten für eine Aufsichtsperson entstehen. Von dort, erläutert Bennemann, sei auch ein Bereich des Badesees besser einsehbar, der vom aktuellen Standort aus nicht einsehbar ist, weil er durch einen Steg verdeckt wird.

Damit die Ehrenamtlichen des Vereins auch in ihrer neuen Heimstätte nächtigen können, muss die Verwaltung begriffliche Spitzfindigkeiten im Blick behalten. So ist ein „Wohnen“ in dem Naturfreibad nicht erlaubt, „beherbergen“ darf die Gemeinde ihre Badeaufsicht dort aber sehr wohl. Wenn alles nach Plan läuft, könnten die Wachleiter und Wachgänger von Wasser+Freizeit ihr neues Domizil schon zur Badesaison 2021 beziehen, formuliert der Bauamtsleiter ein durchaus ehrgeiziges Ziel.