Na, das ist doch ganz beachtlich: 23 777 Kilometer haben 94 Radler aus Saerbeck beim Stadtradeln auf die Kette gebracht. Damit kommt man zwar nicht an das Wahnsinns-Ergebnis aus dem Jahr 2019 heran, damals strampelten große und kleine Radfahrer in Saerbeck im Rahmen der Aktion sage und schreibe 51 209 Kilometer.

Aber letztlich kommt es beim Stadtradeln, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde heißt, auf den Symbolwert der Aktion an, die das Fahrrad als Vehikel der Verkehrswende in die Köpfe der Menschen bringen will. Und damit liegt man im Münsterland immer richtig, denn mit dem Fahrrad ist man hier sowieso unterwegs.

Die 23 Teams, die sich in Saerbeck zur Aktion angemeldet hatten, notierten zwischen dem 10. und 30. September die Kilometer, die klimafreundlich auf zwei Rädern zurückgelegt wurden. Auf der Internet-Seite der Initiative Stadtradeln wurden die Zahlen gebündelt, die Statistik geführt und ausgerechnet, welche Menge CO2 die Radfahrer aus Saerbeck eingespart haben.

Das sind immerhin drei Tonnen. Hier kann man auch nachlesen, welche Teams besonders viele Kilometer gemacht haben. In Saer­beck führt das Team Radlos mit 4270 Kilometern die Liste an.

Alle Ergebnisse aus Saerbeck und weiteren Gemeinden aus dem Kreis Steinfurt sowie natürlich von allen teilnehmenden Gemeinden (über 1400) aus ganz Deutschland lassen sich auf www.stadtradeln.de nachlesen.