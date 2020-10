Alles andere als Down

Saerbeck -

Von Katja Niemeyer

Dass Leo Bennemann kürzlich in dem Café im Mehrgenerationenhaus Kaffee und andere Getränke serviert, ist nicht selbstverständlich. Der Schüler hat das Down-Syndrom. Seine Mutter Maria Bennemann organisierte für ihn das dreitägige Praktikum in dem von Ehrenamtlichen betriebenen Betrieb. Sie möchte, dass ihr behinderter Sohn die Chance bekommt, sich in verschiedenen beruflichen Bereichen auszuprobieren.