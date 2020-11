Dr. Tobias Lehberg ist seit Donnerstag offiziell in Amt und Würden. Zu Beginn der konstituierenden Ratssitzung in der Bürgerscheune wurde er als Bürgermeister vereidigt. Den Amtseid nahm der Alterspräsident des Rates, Karl Hergemöller, ab. Lehberg fügte dem Eid die freiwillige Formel „Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe!“ an.