Extremer Tabubruch in der Kirche

Unbekannter verrichtet sein Geschäft in Taufschale: Kriminalpolizei ermittelt

Saerbeck -

Von Katja Niemeyer

Werner Heckmann, Pastoralreferent der St.-Georg-Gemeinde in Saerbeck, ist geschockt, als er in der Taufschale der Kirche die unappetitlichen Hinterlassenschaften eines bislang unbekannten Mannes entdeckt. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall. Begleiter des Täters hatten sogar gefilmt, wie dieser sich auf den Jahrhunderte alten Taufstein hockt.