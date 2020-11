In diesen Wochen, in denen ein zweiter Lockdown zur Eindämmung des Coronavirus das öffentliche Leben erneut einschränkt, ist in der Praxis von Dr. Thomas Winter und seinen Kollegen kurzzeitig so etwas wie Ruhe eingekehrt. Zuletzt, so berichtet der Hausarzt, seien etwas weniger Patienten gekommen, wohl weil viele wegen der potenziellen Ansteckungsgefahr verunsichert seien.