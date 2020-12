Generationenübergreifend im besten Sinne hat sich am Montag die Klasse 3a der St.-Georg-Grundschule auf den Weg gemacht zum Seniorenzentrum am See. Die Schülerinnen und Schüler, ihre Klassenlehrerin Susanne Frese und die Referendarin mit dem Fach Religion, Lena Buddenkotte , waren in adventlicher Mission unterwegs.

Im Bollerwagen lag ein kleiner Weihnachtsbaum mit bunten Papiersternen. Aber ganz besonderen. Zu jeder Tageszahl bis Heiligabend gibt es an diesem Adventskalenderbaum einen QR-Code. Mit einem Smartphone oder Tablet können die Menschen im Seniorenzentrum diese Kästchen mit ihrem Schwarz-Weiß-Punktemuster auslesen – und schon geht es via Internet zu der Geschichte für den Tag. Diese Geschichten lesen die Kinder in kurzen Videoaufnahmen vor.

Entstanden ist der digitale Geschichten-Adventskalender im konfessionell-kooperativen Religionsunterricht von Lena Buddenkotte. Es ging um Heilige und wie sie für Menschen heute Vorbild sein können in Sachen Nächstenliebe. Eine Antwort darauf haben die Kinder der 3a am Montag gegeben. Wie St. Martin mit dem Mantel oder die Heilige Elisabeth mit ihrem Brotkorb teilten sie ihre Zeit und Kreativität mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und dem Personal des Seniorenzentrums.

Eltern halfen mit. Deshalb blieb das Geschichten-Bäumchen nicht alleine stehen. Drum herum gab es noch Kekse und Säfte und Überraschungs-Tütchen passend zu den Tagesgeschichten und einen Adventskranz mit dicken roten Kerzen. „Wie kann ich selbst ein Licht für andere sein“, hatte im Unterricht die Frage an die Kinder in der 3a geheißen – so geht´s.