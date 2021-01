Saerbeck -

Von Katja Niemeyer

Der SC Falke wünscht sich einen Kunstrasenplatz. In einem ersten Antrag, adressiert an die Gemeindeverwaltung, schlägt der Sportverein vor, den Flutlichtplatz in einen Kunstrasenplatz zu verwandeln. Hintergrund ist der Wegfall eines Trainingsplatzes, der in kommunaler Hand ist und dem geplanten Baugebiet „Alter Reiterhof“ zugeschlagen werden soll.