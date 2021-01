Holzbaukasten, Boßel-Wagen und Nintendo Wii – die Veranstaltungsplaner der Saerbecker Kolpingsfamilie haben erneut Spielepakete geschnürt. Einige davon, so berichtet Anita Beuning , seien seit Kurzem im Umlauf. Startschuss für eine zweite Auflage der Spielebörse.

Im Frühjahr, während des ersten coronabedingten Lockdowns, hatten die Ehrenamtlichen schon einmal insgesamt zehn Spielepakete zu unterschiedlichen Themen zusammengestellt. Die Aktion, erzählt Anita Beuning, sei sehr gut angekommen bei den Mitgliedern der Kolpingsfamilie.

Anders als die übrigen Angebote des Vereins, die grundsätzlich jedem Bürger offen stehen, können die Spielepakete nur von Mitgliedern gebucht werden. Sie sollen für ein wenig Abwechslung im tristen Lockdown-Alltag sorgen und enthalten auch diverse Gesellschaftsspiele. Die Kolpingsfamilie verleiht sie für jeweils zwei Tage. Natürlich kostenlos.

Die Übergabe erfolgt kontaktlos vor der Haustür oder vor dem Mehrgenerationenhaus. Zur Verfügung stehen zum Beispiel Pakete für Wanderlustige, für Zirkusartisten und für Teamsportler.

Und so können sich interessierte Mitglieder ein Paket sichern: Einfach per E-Mail eine Nachricht an anmeldung-kolping-saerbeck@ web.de mit der Angabe des gewünschten Spielepaketes, Namen, Anschrift, Handy-Nummer sowie den gewünschten Termin schicken.