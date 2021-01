„Das ist mittlerweile Wahnsinn.“ Helmut Rüschenschmidt, stellvertretender Leiter des Saerbecker Bauhofes, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er von den illegalen Müllentsorgungen berichtet, die ihn und seine Kollegen in Atem halten. Auch Ordnungsamtsleiterin Ines Heilemann macht aus ihrer Empörung keinen Hehl. Bauschutt, Hausrat, Reifen – „das nimmt überhand“, stellt Heilemann fest.

Drei Anhänger mit Schutt und Schrott im Wald entsorgt

Seit Monaten treiben Unbekannte demnach ihr Unwesen in der Klimakommune. Sie laden ihren Abfall in der Natur ab. Zuletzt zum Beispiel in der Nähe des Wildfreigeheges in Westladbegen