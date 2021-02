Im Haushalt 2021 der Gemeinde hinterlässt die Coronakrise eindeutige Spuren. Der 500 Seiten starke Entwurf, der am Donnerstag im Rat vorgestellt und eingebracht wurde, weist ein strukturelles Defizit in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro aus.

Und das ist noch geschönt. Wie Kämmerer Guido Attermeier in der Sitzung erläuterte, wurde die Ergebnisrechnung mit der sogenannten Covid-19-Bilanzierungshilfe zumindest teilweise „künstlich verbessert“. Ohne diesen gesetzlich vorgeschriebenen „Trick“ wäre das Defizit um rund 670 000 Euro höher ausgefallen. Der Kämmerer sprach deshalb von einem „coronabedingten Ausnahmehaushalt“. Was nicht bedeutet, dass er schwarz sieht. In der Ausgleichsrücklage liegen rund 4,5 Millionen Euro, die für den Planungszeitraum bis 2024 ausreichen dürften. „Wir haben gute Jahre gehabt und die Ausgleichsrücklage voll gepackt“, sagte Attermeier.

Corona-Schäden sind außerordentliche Erträge

Das Covid-19-Isolationsgesetz des Landes sieht vor, dass haushaltswirtschaftliche Corona-Schäden zunächst finanztechnisch isoliert werden, indem sie als außerordentliche Erträge verbucht werden. Hierfür, so erläuterte der Kämmerer, wird eine Nebenrechnung aufgestellt, in der unter anderem Gewerbesteuerausfälle und coronabedingte Mehrkosten aufsummiert werden. Bis zum Jahr 2024 werde dieser Posten dann wie ein Vermögensgegenstand behandelt. Klingt unlogisch, soll in der aktuellen Krise aber ein Bild von Normalität erzeugen. In vier Jahren müssen Kommunen sich dann aber entscheiden, ob sie die Bilanzierungshilfe durch einen Griff in die Allgemeine Rücklage ausgleichen oder diese über viele Jahre abschreiben.

Auch wenn der finanztechnische Trick hilft, die strukturellen Probleme im Haushalt zumindest ansatzweise zu lösen, so sieht der Kämmerer doch Liquiditätsengpässe auf die Gemeinde zukommen. Noch nicht in diesem Jahr, in den folgenden, in denen die Gemeinde wohl nicht umhin kommen wird, Kassenkredite aufzunehmen, um liquide zu bleiben.

Weil die Gemeinde gleichzeitig ein großes Investitionsprogramm vor der Brust hat, geht die Kämmerei derzeit von einer Netto-Neuverschuldung von rund 6,5 Millionen Euro (Darlehensaufnahme von 7 Millionen Euro, Tilgung von 500 000 Euro) aus. Inwieweit die Investitionen – angefangen von Straßensanierungen über Grundstückskäufe bis zum Bau einer neuen Reithalle – tatsächlich in dem geplanten Umfang in diesem Jahr umgesetzt oder womöglich verschoben werden, sei fraglich, sagte Attermeier. Unabhängig davon würden die Maßnahmen aber grundsätzlich die Infrastruktur verbessern und damit nachhaltig sein, warb er dafür, „im investiven Bereich nicht auf die Bremse zu treten“.

Folgende Investitionen plant die Gemeinde Saerbeck für 2021 Bau einer Reithalle: 770 000 Euro

Eigenanteil Ausbau Geh- und Radwege Ibbenbürener Straße: 330 000 Euro

Eigenanteil Breitbandausbau im Außenbereich: 420 000 Euro

Kapitaleinlage SaerVE: 2,5 Millionen Euro

Grunderwerb: 2,5 Millionen Euro

Feuerwehrbereich: 371 000 Euro

Straßenbau: 518 000 Euro

Kanalbaumaßnahmen: 225 000 Euro ...

„Deutlicher Einbruch“ bei Gewerbesteuereinnahmen

Bei den Gewerbesteuereinnahmen rechnet der Kämmerer mit einem „deutlichen Einbruch“. Bereits im vergangenen Jahr wurden nur noch rund 4,1 Millionen Euro durch die Unternehmen überwiesen. Ein Ausgleich fand da zwar statt. Saerbeck erhielt eine Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 2,6 Millionen Euro. Diese Summe wird nun aber auf dieses sowie auf das kommende Jahr angerechnet. Und eben diese Stärkung der Finanzkraft führt dazu, wie Attermeier erläuterte, dass die Kommune nicht mit Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzverbund rechnen kann.

Gewerbesteueraufkommen schwankt

Das Gewerbesteueraufkommen schwankt in Saerbeck über die Jahre. 2013 lag es zum Beispiel bei unter 4 Millionen, 2017 bei 9 Millionen Euro. Im Durchschnitt belaufen sich die Einnahmen auf rund 6 Millionen Euro.

Trotz der schwierigen Haushaltslage plädierte Attermeier dafür, die Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer unverändert zu lassen. Mittelfristig gehörten sie aber auf den Prüfstand. Auch geht er davon aus, dass die Gemeinde in Zukunft sparen muss, etwa in dem sie geplanten Maßnahmen streicht oder verschiebt. „Wir müssen hoffen, dass die Coronakrise schnellstmöglich endet und die Wirtschaft wieder anspringt.“

Kommentar: Keine andere Wahl Keine Frage: Mit der Bilanzierungshilfe wird der Haushalt 2021 finanztechnisch aufgepeppt. Kämmerer Guido Attermeier kritisiert zu Recht, dass das Ergebnis durch einen Regelbruch zustande kommt und dass trotzdem liquide Mittel fehlen.

Aber hat die Gemeinde in der aktuellen Coronakrise mit Steuereinbußen und zusätzlichen Ausgaben eine Wahl? Wohl nicht. Denn jetzt auf die Kostenbremse zu treten und wichtige Investitionen in die Zukunft zu streichen, wäre in jedem Fall das falsche Signal. Jetzt kommt es darauf an, ein Gefühl von Normalität herzustellen. Ein guter Teil der Konjunkturpolitik ist schließlich auch immer Psychologie. Katja Niemeyer ...