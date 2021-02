Wofür ein solcher Bunker nicht alles zu gebrauchen ist: Die Gemeinde Saerbeck hat jetzt einen der insgesamt 74 Luftschutzräume aus Beton, die im Bioenergiepark stehen, an das Grevener Prüfinstitut Kiwa vermietet, das darin die Haltbarkeit von Kunststoffgittern und -geweben untersuchen will. Am Donnerstag war Vertragsunterzeichnung. Genaugenommen sind es Geokunststoffe, deren Zugfestigkeit und Lebensdauer künftig in dem 180 Quadratmeter großen Bunker mit der Nummer 37 (die postalische Hausnummer ist 137) untersucht wird. Das Material wird in ganz unterschiedlichen Bereichen eingesetzt, etwa im Straßenbau zum Abstützen von Wänden.