Saerbeck -

Seit drei Jahren leitet er das Enapter-Werk in Pisa. Jetzt reiste der 29-jährige Geschäftsführer Jan-Justus Schmidt erstmals nach Saerbeck. Im Interview erläutert er, warum Zeit für das Start-Up extrem wichtig ist, der Effizienzgrad von Wasserstoff hingegen gar nicht so von Bedeutung ist. Der Elektrolyseur-Hersteller will in Saerbeck 100 000 Millionen Euro in den Bau einer hochautomatisierten Fertigung investieren.